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Локомотив — Урал. Прямая трансляция
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Сенников рассказал, какую игру хочет увидеть от «Локомотива» в матче с «Уралом»

Сенников рассказал, какую игру хочет увидеть от «Локомотива» в матче с «Уралом»
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча «Локомотива» с «Уралом» в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги, который начнётся в 19:00 мск.

«Надеюсь, что «Локомотив» против «Урала» сыграет так, как в матче с «Химками» — агрессивно и в атакующем стиле. «Урал» как раз подходящая команда для этого — они играют от обороны.

Всё в руках «Локомотива». Нужно создавать моменты и атаковать. «Урал» хоть и аутсайдер, но нужно относиться к ним серьёзно. Гончаренко — опытный тренер. Он знает, что можно противопоставить таким командам, как «Локомотив». «Урал» в играх с «Динамо» и ЦСКА был неплох. «Локомотиву» нужно приложить максимум усилий, чтобы сегодня победить», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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