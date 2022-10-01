«Локомотив» — «Урал»: на 60-й минуте счёт стал 3:0 в пользу гостей

Сегодня, 1 октября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве проходит матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между местным клубом «Локомотив» и «Уралом» из Екатеринбурга. Стартовый свисток арбитра Сергея Иванова прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На седьмой минуте точным ударом отметился нападающий «Урала» Алексей Каштанов. На 12-й минуте Иванов показал прямую красную карточку защитнику «Локомотива» Максиму Ненахову после просмотра VAR. На 40-й минуте Александр Юшин увеличил преимущество гостей. На 60-й минуте точным ударом отметился Лазар Ранджелович.



«Урал» в онлайн турнирной таблице занимает предпоследнее место с семью очками. «Локомотив», набравший девять очков, идёт на 12-й позиции.



Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Ассистенты: Роман Усачёв (Ростов-на-Дону) и Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону). Резервный судья: Антон Фролов (Москва).