Клопп — о ничьей с «Брайтоном»: на это было ужасно смотреть

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничью с «Брайтоном» (3:3) в матче 9-го тура английской Премьер-лиги.
«Я не знаю, сколько раз сегодня я видел, как их атакующие игроки просто переходили между линиями. На это было действительно ужасно смотреть.
Мы должны были лучше защищаться во всех трёх пропущенных голах, в этом нет сомнений, но на протяжении всех атак, а не только в последний момент. Итоговый счёт ощущается как поражение, хотя это не так, и мы должны с трудом пройти через это. Ребята могут играть намного лучше. Моя работа состоит в том, чтобы создать ситуацию, в которой они смогут добиться успеха.
Если вы достаточно долго смотрите футбол, вы помните старые игры много лет назад, когда я только пришёл в клуб. Были ситуации, когда мы забивали всего один гол, из-за чего у многих чуть не случался сердечный приступ, потому что мы не были убедительны в тех матчах. Сегодня было практически то же самое. Я не могу сказать, что был на 100% убеждён, что мы не пропустим гол, когда вели со счётом 3:2. Это признак того, что уровень доверия к команде сейчас не слишком высок», — цитирует слова Клоппа издание The Telegraph.
Сумасшедшие промахи новичка «Ливерпуля» Нуньеса:
- 1 октября 2022
-
22:49
-
22:30
-
22:27
-
22:23
-
22:17
-
22:14
-
22:12
-
22:00
-
21:56
-
21:51
-
21:50
-
21:45
-
21:41
-
21:39
-
21:37
-
21:35
-
21:27
-
21:26
-
21:24
-
21:14
-
21:13
-
21:12
-
21:09
-
21:03
-
21:01
-
20:57
-
20:55
-
20:54
-
20:43
-
20:42
-
20:30
-
20:28
-
20:26
-
20:10
-
20:09