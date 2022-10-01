Троссард — первый футболист после Аршавина, забивший 3+ гола в гостях «Ливерпулю»
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Нападающий «Брайтона» Леандро Троссард оформил хет-трик в матче английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (3:3).
27-летний форвард стал первым игроком с 2009 года, который сумел забить три гола на «Энфилде». В прошлый раз это сделал российский игрок «Арсенала» Андрей Аршавин, оформивший покер в ворота «Ливерпуля» (4:4). Также три гола на домашнем стадионе ливерпульского клуба забивал игрок «Ковентри Сити» Питер Ндлову.
«Брайтон» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 14 очков после семи проведённых встреч. «Ливерпуль» — на девятой строчке, заработав 10 баллов за семь игр. В следующем туре «Брайтон» примет дома «Тоттенхэм» (8 октября, 19:30 мск), «Ливерпуль» в гостях встретится с «Арсеналом» (9 октября, 18:30 мск).
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