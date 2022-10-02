Слуцкий отреагировал на заряды об увольнении со стороны фан-сектора «Рубина»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос, как отреагировал на скандирование фан-сектора в свой адрес в конце проигранного матча с тульским «Арсеналом», но в первую очередь охарактеризовал игру в целом.



«Банально избитая фраза «провели два разных тайма» как нельзя лучше характеризует сегодняшний поединок. Про первый тайм даже говорить нечего. Во втором тайме имели много моментов, владели подавляющим преимуществом, два раза попали в стойки ворот, но смогли забить только один мяч.



Негативные заряды фанатов? Они правы и имеют право на такую реакцию. Здесь даже говорить нечего», – приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».



«Рубин» на своём поле в Казани проиграл тульскому «Арсеналу» со счётом 1:2 в рамках 12-го тура Первой лиги. «Увольняйте Лёню из клуба!» – такие заряды звучали с трибуны в концовке игры. Сейчас команда Слуцкого занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 19 очков наряду с астраханским «Волгарем». В предыдущем туре казанцы тоже проиграли — в Ярославле «Шиннику» Вадима Евсеева.