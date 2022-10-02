«Нам стыдно и ситуация небезразлична». Живоглядов обратился к болельщикам «Локомотива»

Защитник московского «Локомотива» Дмитрий Живоглядов обратился к болельщикам железнодорожников.

«Как исправлять ситуацию? Работать ещё больше, выкладываться, слушать тренера и его идеи. Он совсем недавно с нами работает. Надо возвращать футбольный фарт – есть моменты, когда мы не забиваем, а в аналогичных ситуациях пропускаем. Болельщикам хочется сказать: конечно, никаких оправданий нет и нам самим тяжело эмоционально. Мы понимаем, какая на нас ответственность. Могу заверить – ни одного равнодушного в команде нет. Нам стыдно и нам ситуация небезразлична», — сказал Живоглядов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Локомотив» в 11 матчах набрал девять очков и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.