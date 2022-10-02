«Нам стыдно и ситуация небезразлична». Живоглядов обратился к болельщикам «Локомотива»
Поделиться
Защитник московского «Локомотива» Дмитрий Живоглядов обратился к болельщикам железнодорожников.
«Как исправлять ситуацию? Работать ещё больше, выкладываться, слушать тренера и его идеи. Он совсем недавно с нами работает. Надо возвращать футбольный фарт – есть моменты, когда мы не забиваем, а в аналогичных ситуациях пропускаем. Болельщикам хочется сказать: конечно, никаких оправданий нет и нам самим тяжело эмоционально. Мы понимаем, какая на нас ответственность. Могу заверить – ни одного равнодушного в команде нет. Нам стыдно и нам ситуация небезразлична», — сказал Живоглядов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Локомотив» в 11 матчах набрал девять очков и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.
Комментарии
- 2 октября 2022
-
12:34
-
12:32
-
12:30
-
12:17
-
12:09
-
12:03
-
11:50
-
11:42
-
11:27
-
11:20
-
11:10
-
11:00
-
10:53
-
10:50
-
10:45
-
10:35
-
10:12
-
10:11
-
09:56
-
09:47
-
09:32
-
09:30
-
09:30
-
09:25
-
08:14
-
07:46
-
07:28
-
06:00
-
05:48
-
05:06
-
04:10
-
03:40
-
03:24
-
02:59
-
02:34
Партнерский контент