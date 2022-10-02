Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ахмат — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00
Комментарии

Сегодня, 2 октября, в матче 9-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Манчестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером.

«Манчестер Сити» набрал 17 очков в семи матчах и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. «Манчестер Юнайтед» (12) — на шестом месте. Лидером соревнований на данный момент является лондонский «Арсенал», набравший 21 очко. В тройку лидеров также входит «Тоттенхэм Хотспур» (17).

Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».

Новость по теме
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Виктора Гусева на матч АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022