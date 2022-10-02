«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00

Сегодня, 2 октября, в матче 9-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Манчестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером.
«Манчестер Сити» набрал 17 очков в семи матчах и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. «Манчестер Юнайтед» (12) — на шестом месте. Лидером соревнований на данный момент является лондонский «Арсенал», набравший 21 очко. В тройку лидеров также входит «Тоттенхэм Хотспур» (17).
Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».
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