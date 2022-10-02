Дмитрий Живоглядов объяснил, почему выбросил аут за лицевую линию в матче со «Спартаком»

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов объяснил выброс аута за лицевую линию в матче с московским «Спартаком».

«Выброс аута в матче со «Спартаком» – игровой эпизод. В конце матча на половине поля соперника мы должны что-то извлекать из таких моментов. Я не знаю, сколько с этим мячом стоял, – никто не открывался. Там был полумомент, когда Марадишвили побежал, – я мог бросить в борьбу, и всё. Судья говорит: «Давай быстрей, сейчас покажу аут в другую сторону за задержку».



Специально потом пересматривал этот момент два-три раза. Слева – пустая зона, чтобы открыться, центральный защитник не поджимает, и опорника там не было. Баринов сказал, что два раза открывался? Не знаю, куда он открывался, я на повторе не увидел.



Есть ли в «Локо» игроки, которые недорабатывают? Это Бара сказал – значит, он так чувствует и видит. Но это внутренние дела, и мы с этим разберёмся в команде», — сказал Живоглядов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.