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«Динамо» поздравило Люка Уилкшира с днём рождения

«Динамо» поздравило Люка Уилкшира с днём рождения
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Московское «Динамо» поздравило с днём рождения своего экс-футболиста Люка Уилкшира. Сегодня, 2 октября 2022 года, австралийскому футболисту исполняется 41 год.

«Люк! Люк! Люк! Люк! Сегодня у Люка Уилкшира день рождения. Поздравляем, легенда!» — написала пресс-служба «Динамо» в клубном телеграм-канале.

Напомним, Люк Уилкшир выступал за «Динамо» с 2008 по 2014 год, а также с 2016 по 2017 год. В России он также выступал за «Терек», а из иностранных клубов успел поиграть в составе «Твенте», «Сиднея», «Фейеноорда», «Бристоля», «Мидлсбро» и австралийского «Вулвз». Также на его счету 78 матчей за сборную Австралии.

Уилкшир завершил профессиональную карьеру футболиста 1 июля 2019 года. За всю карьеру он провёл 447 матчей на клубном уровне.

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