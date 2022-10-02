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«Зенит» — «Ростов»: стартовые составы на матч 11-го тура РПЛ

«Зенит» — «Ростов»: стартовые составы на матч 11-го тура РПЛ
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Сегодня, 2 октября, в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Зенит» сыграет с «Ростовом». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Ростов».

Стартовые составы команд на матч:

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Кассьерра.

Запасные: Королёв, Иван, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Бакаев, Мантуан, Сергеев.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Мелёхин, Байрамян, Уткин, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.

Запасные: Цулая, Терентьев, Поярков, Лангович, Прохин, Мухин, Миронов, Тугарев, Мельников, Голенков, Нтумба.

Санкт-петербургский «Зенит» набрал 26 очков в 10 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (22) — на третьем месте. В тройку лидеров соревнований также входит московский ЦСКА (23).

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