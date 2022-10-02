«Эспаньол» и «Валенсия» сыграли вничью: после 83-й команды забили дважды и удалились

Сегодня, 2 октября, на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» в Барселоне состоялся матч 7-го тура испанского чемпионата. Встречались местный «Эспаньол» и «Валенсия». Финальный свисток зафиксировал ничью — 2:2.
Счёт в матче на 54-й минуте открыл защитник «Валенсии» Габриэл Паулиста: он головой замкнул подачу с углового от Хосе Луиса Гайи.
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Однако счёт «Эспаньолу» удалось сравнять через несколько минут: точным ударом отметился Хоселу.
На 83-й минуте вперёд вышли уже хозяева: Серхи Дардер получил передачу от Мартина Брейтуэйта и, не пересекая линию штрафной площади, дальним ударом поймал на противоходе Георгия Мамардашвили.
Следующие десять минут были омрачены двумя удалениями, которые получили футболисты обеих команд: на 86-й прямую красную получил Маркос Андре, а на второй добавленной — Мартин Брейтуэйт.
Однако в матче ещё случились голы: на 90+6-й минуте точный удар удался Эраю Джёмерту, который счёт сравнял.
«Валенсия» после семи матчей турнира расположилась на восьмой строчке турнирной таблицы с 12 очками. «Эспаньол» (5) — 16-й.
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