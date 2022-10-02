«Эспаньол» и «Валенсия» сыграли вничью: после 83-й команды забили дважды и удалились

Сегодня, 2 октября, на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» в Барселоне состоялся матч 7-го тура испанского чемпионата. Встречались местный «Эспаньол» и «Валенсия». Финальный свисток зафиксировал ничью — 2:2.



Счёт в матче на 54-й минуте открыл защитник «Валенсии» Габриэл Паулиста: он головой замкнул подачу с углового от Хосе Луиса Гайи.

Гол Паулисты. Видеоролик:

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Однако счёт «Эспаньолу» удалось сравнять через несколько минут: точным ударом отметился Хоселу.

Гол Хоселу. Видеоролик:

На 83-й минуте вперёд вышли уже хозяева: Серхи Дардер получил передачу от Мартина Брейтуэйта и, не пересекая линию штрафной площади, дальним ударом поймал на противоходе Георгия Мамардашвили.

Гол Дардера. Видеоролик:

Следующие десять минут были омрачены двумя удалениями, которые получили футболисты обеих команд: на 86-й прямую красную получил Маркос Андре, а на второй добавленной — Мартин Брейтуэйт.



Однако в матче ещё случились голы: на 90+6-й минуте точный удар удался Эраю Джёмерту, который счёт сравнял.

«Валенсия» после семи матчей турнира расположилась на восьмой строчке турнирной таблицы с 12 очками. «Эспаньол» (5) — 16-й.