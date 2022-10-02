Гари Невилл раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за игру в манчестерском дерби

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал игру команды в матче 9-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити». На данный момент манкуанианцы проигрывают в дерби со счётом 5:1, хет-трик на счету Эрлинга Холанда.

«Они всё время отдавали мяч, очень нервничали. Игроки «Манчестер Юнайтед» не справились с этим дерби. «Юнайтед» был очень плох с мячом. И плохи были не защитники, а полузащитники. Нам действительно не хватает самообладания.

Я ожидал от «Юнайтед» гораздо большего. Не было никакого самообладания, они всё время были напряжены. Они беспокоились и нервничали при работе с мячом», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Эрлинг Холанд повеселил фанатов шуткой про «Манчестер Юнайтед». Видеоролик: