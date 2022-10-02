8-й тур Серии А: «Сассуоло» и «Монца» добились разгромных побед

Сегодня, 2 октября, состоялись матчи 8-го тура итальянской Серии А. В первой игре «Сассуоло» принимал «Салернитану», в другой «Монца» гостила у «Сампдории», а в третьей «Лечче» встречался с «Кремонезе» на своём домашнем стадионе.

«Сассуоло» в своей игре начал забивать уже с первых минут. На 12-й минуте отличился Арман Лорьенте после передачи Кристиана Торстведта. На 39-й минуте Андреа Пинамонти уверенно реализовал 11-метровый удар, а на 53-й минуте Кристиан Торстведт довёл счёт до разгромного. На 76-й минуте хозяева отличились снова благодаря голу Абду Арруи (Лорьенте ассистировал), а на 92-й минуте Жанис Антист установил итоговый счёт встречи — 5:0.

«Монца» после неудачного старта начала набирать ход, благодаря чему в матче с «Сампдорией» сумела выйти вперёд уже на 11-й минуте — гол забил Маттео Пессина после паса Патрика Чиурриа. На 67-й минуте Джанлука Капрари укрепил преимущество гостей, а на 94-й Стефано Сенси довёл итог встречи до разгромного — 3:0 в пользу «Монцы».

«Лечче» с «Кремонезе» победителя выявить не смогли, причём обе команды забили свои голы с 11-метрового удара. Сначала за гостей это сделал Даниэль Чофани на 19-й минуте, а затем игрок «Лечче» Габриэл Стрефезза сравнял счёт на 42-й. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью — 1:1.