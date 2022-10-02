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8-й тур Серии А: «Сассуоло» и «Монца» добились разгромных побед

8-й тур Серии А: «Сассуоло» и «Монца» добились разгромных побед
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Сегодня, 2 октября, состоялись матчи 8-го тура итальянской Серии А. В первой игре «Сассуоло» принимал «Салернитану», в другой «Монца» гостила у «Сампдории», а в третьей «Лечче» встречался с «Кремонезе» на своём домашнем стадионе.

«Сассуоло» в своей игре начал забивать уже с первых минут. На 12-й минуте отличился Арман Лорьенте после передачи Кристиана Торстведта. На 39-й минуте Андреа Пинамонти уверенно реализовал 11-метровый удар, а на 53-й минуте Кристиан Торстведт довёл счёт до разгромного. На 76-й минуте хозяева отличились снова благодаря голу Абду Арруи (Лорьенте ассистировал), а на 92-й минуте Жанис Антист установил итоговый счёт встречи — 5:0.

Италия - Серия А. 8-й тур
02 октября 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Окончен
5 : 0
Салернитана
Салерно
1:0 Лорьенте – 12'   2:0 Пинамонти – 39' (пен)   3:0 Торстведт – 53'   4:0 Арруи – 76'   5:0 Антист – 90+1'

«Монца» после неудачного старта начала набирать ход, благодаря чему в матче с «Сампдорией» сумела выйти вперёд уже на 11-й минуте — гол забил Маттео Пессина после паса Патрика Чиурриа. На 67-й минуте Джанлука Капрари укрепил преимущество гостей, а на 94-й Стефано Сенси довёл итог встречи до разгромного — 3:0 в пользу «Монцы».

Италия - Серия А. 8-й тур
02 октября 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Сампдория
Генуя
Окончен
0 : 3
Монца
Монца
0:1 Пессина – 11'   0:2 Капрари – 67'   0:3 Сенси – 90+4'

«Лечче» с «Кремонезе» победителя выявить не смогли, причём обе команды забили свои голы с 11-метрового удара. Сначала за гостей это сделал Даниэль Чофани на 19-й минуте, а затем игрок «Лечче» Габриэл Стрефезза сравнял счёт на 42-й. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью — 1:1.

Италия - Серия А. 8-й тур
02 октября 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Лечче
Лечче
Окончен
1 : 1
Кремонезе
Кремона
0:1 Чофани – 19' (пен)   1:1 Стрефезза – 42' (пен)
Комментарии
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