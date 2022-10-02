Карпин: в матче с «Зенитом» мне до замен всё нравилось

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение своей команды в матче 11-го тура РПЛ с «Зенитом». Встреча закончилась со счётом 1:3.



«Выходы Песьякова? Зачем ему выходить далеко во втором тайме, если мяч и так у нас. В первом тайме да, был такой план на игру. Мы его реализовали прилично. Да, были ошибки, где-то не хватало мастерства. Но до замен мне вообще всё нравилось.



Почему включил это в план на игру? А почему нет? Стоять и отбиваться всю игру? «Зенит» всё равно забьёт. Но моменты у наших ворот связаны с нашими ошибками», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» набрал 29 очков и продолжает оставаться на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» (22) — третий.