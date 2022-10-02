Сергей Семак: в первом тайме у «Зенита» не всё получалось

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итог матча 11-го тура РПЛ с «Ростовом». Встреча закончилась победой питерцев со счётом 3:1.



«Непростая игра. В первом тайме с точки зрения качества не всё получалось. Хотя моментов было достаточно, давали сопернику долго контролировать матч. Во втором тайме сыграли лучше, активнее, было много моментов. Заслуженная победа. Второй тайм был очень хорош.



Замена Кассьерры? Ваня Сергеев более активный в прессинге, более объёмный игрок. Нужно было дать сопернику меньше контролировать мяч», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» набрал 29 очков и продолжает оставаться на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» (22) — третий.