Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Серия поражений «Динамо» в РПЛ достигла трёх матчей

Серия поражений «Динамо» в РПЛ достигла трёх матчей
Комментарии

Сегодня, 2 октября, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном проходил матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ахматом» и «Динамо». Финальный свисток Владислава Безбородова ознаменовал победу домашней команды со счётом 2:1. Для московской команды это третье поражение подряд в чемпионате России. Ранее они проиграли «Зениту» (0:2) и «Сочи» (1:2).

Напомним, как развивались события в матче «Ахмат» — «Динамо»:

На 22-й минуте Лечи Садулаев выполнил прекрасный навес на небольшой высоте к линии вратарской, где Антон Швец выиграл позиционную борьбу у двух защитников и головой технично подрезал мяч в правый угол. На 43-й минуте точным и мощным ударом отметился сам Садулаев с передачи Мирослава Богосаваца. На 62-й минуте Садулаев получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. В концовке матча за «Динамо» отличился Ярослав Гладышев, но этот гол не помог команде избежать поражения.

Новость по теме
«Динамо» проиграло «Ахмату» в матче 11-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022