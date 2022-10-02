«Реал Сосьедад» обыграл «Жирону» в матче с восемью голами

Сегодня, 2 октября, на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне проходил матч 7-го тура чемпионата Испании по футболу. Играли «Жирона» и «Реал Сосьедад». Финальный свисток Марио Мелеро Лопеса зафиксировал победу гостевой команды со счётом 5:3.

Счёт в матче гости открыли уже на восьмой минуте: Такефуса Кубо прострелил во вратарскую зону, где его пас замкнул Александр Сёрлот.

Гол Сёрлота. Видеоролик:

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C 23-й по 27-ю минуту «Жирона» забила дважды и вышла вперёд. Сначала отличился Родриго Рикельме: он получил передачу от Алейша Гарсии и дальним ударом из-за пределов штрафной попал в «девятку» ворот Алекса Ремиро.

Гол Рикельме. Видеоролик:

Через несколько минут отличился Арнау Мартинес после передачи Бернардо Эспиносы: он головой переправил мяч в ворота после паса головой от одноклубника.

Гол Мартинеса. Видеоролик:

Однако на перерыв команды ушли при равном счёте: вновь отличился Сёрлот, но теперь с паса Мартина Субименди.

Дубль Сёрлота. Видеоролик:

В начале второго тайма «Жирона» вновь вышла вперёд: Валентин Кастельянос получил передачу от Ману Вальехо и пробежал с центра поля, прежде чем нанести точный дальний удар из-за пределов штрафной: Ремиро выручить не сумел.

Гол Кастельяноса. Видеоролик:

Однако затем забивали лишь гости. Первый гол на свой счёт записал Брайс Мендес, замкнувший подачу Мерино со штрафного.

Гол Мендеса. Видеоролик:

Позже отличился Субименди, также с паса Мерино. «Реал Сосьедад» повёл в счёте.

Гол Субименди. Видеоролик:

Итоговый счёт установил Кубо с паса Сёрлота.

«Реал Сосьедад» набрал 13 очков и поднялся на шестую строчку турнирной таблицы. «Жирона» (7) — 13-я.