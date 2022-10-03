Андрей Павелко: есть идея, чтобы в следующем году в чемпионате Украины была команда ВСУ

Президент УАФ Андрей Павелко анонсировал возможное участие команды Вооружённых сил Украины в следующем чемпионате страны по футболу.

«Идея, которая сейчас есть в УАФ, чтобы в нашем футболе со следующего года в чемпионате Украины была команда ВСУ. Уверен, мы к этому придём. Уверен, что эта команда будет самой любимой на Украине. Извините, но ни «Шахтёр», ни «Динамо», ни «Днепр» не смогут бороться за болельщиков с командой ВСУ.

Это будет настоящая команда наших ребят, служащих в ВСУ. Уверен, для футбола это будет очень важный шаг.

Команда, которая будет создана из всех ребят, которые будут служить в ВСУ. Лучшие футболисты будут собраны в одну команду, которая будет радовать наших болельщиков во время чемпионата Украины.

Отношение к этому президента Зеленского? Думаю, это будет сейчас немного тайна, потому что мы только ведём подготовку к этому вопросу. Благодарен нашему верховному главнокомандующему Владимиру Зеленскому, поддержавшему такую идею», — приводит слова Павелко телеграм-канал «Украина Сейчас».

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