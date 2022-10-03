Андрей Павелко: есть идея, чтобы в следующем году в чемпионате Украины была команда ВСУ

Президент УАФ Андрей Павелко анонсировал возможное участие команды Вооружённых сил Украины в следующем чемпионате страны по футболу.
«Идея, которая сейчас есть в УАФ, чтобы в нашем футболе со следующего года в чемпионате Украины была команда ВСУ. Уверен, мы к этому придём. Уверен, что эта команда будет самой любимой на Украине. Извините, но ни «Шахтёр», ни «Динамо», ни «Днепр» не смогут бороться за болельщиков с командой ВСУ.
Это будет настоящая команда наших ребят, служащих в ВСУ. Уверен, для футбола это будет очень важный шаг.
Команда, которая будет создана из всех ребят, которые будут служить в ВСУ. Лучшие футболисты будут собраны в одну команду, которая будет радовать наших болельщиков во время чемпионата Украины.
Отношение к этому президента Зеленского? Думаю, это будет сейчас немного тайна, потому что мы только ведём подготовку к этому вопросу. Благодарен нашему верховному главнокомандующему Владимиру Зеленскому, поддержавшему такую идею», — приводит слова Павелко телеграм-канал «Украина Сейчас».
Фанаты «Фенербахче» скандировали фамилию Путина
- 3 октября 2022
-
08:15
-
07:51
-
07:38
-
07:32
-
07:28
-
07:17
-
07:03
-
07:00
-
06:30
-
06:10
-
06:02
-
05:53
-
05:40
-
05:36
-
05:34
-
05:18
-
05:14
-
04:56
-
04:20
-
04:12
-
04:05
-
03:57
-
03:35
-
03:31
-
03:19
-
03:13
-
02:58
-
02:43
-
02:32
-
02:27
-
02:25
-
02:08
-
01:53
-
01:49
-
01:35