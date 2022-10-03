«Манчестер – синий». Холанд опубликовал пост после разгромной победы в дерби с «МЮ»

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отреагировал на разгромную победу своего клуба в матче с «Манчестер Юнайтед» (6:3).
«Манчестер – синий», — написал Холанд в одной из социальных сетей под постом совместного фото с Филом Фоденом.
Напомним, в данном матче в составе победителей было сразу два хет-трика. По три гола в ворота «МЮ» удалось забить именно Холанду и Фодену. У «МЮ» дублем отметился Марсьяль, ещё один гол забил Антони.
После этой встречи «Манчестер Сити» набрал 20 очков и укрепился на третьей строчке турнирной таблицы. «Манчестер Юнайтед» остаётся на шестом месте, в активе команды 12 набранных очков.
На счету Холанда 14 голов и три голевые передачи в восьми турах АПЛ. Норвежец является лучшим бомбардиром чемпионата, опережая ближайшего преследователя, Гарри Кейна на 7 голов.
- 3 октября 2022
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