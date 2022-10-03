Фоден обошёл Месси, став самым молодым игроком, забившим 50 под руководством Гвардиолы

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден оформил хет-трик в победном матче 9-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (6:3). Теперь в активе Фодена 50 голов за «горожан» во всех турнирах, что позволило ему стать самым молодым игроком, забившим 50 голов под руководством Хосепа Гвардиолы, сообщает статистический портал Opta Sport.

Футболист достиг этой отметки в возрасте 22 года и 127 дней – теперь он самый молодой игрок, забивший 50 голов под руководством испанца. Ранее рекорд принадлежал Лионелю Месси, который в «Барселоне» при работе с Гвардиолой 50 голов забил в 22 года и 164 дня.

Напомним, на счету Фодена пять голов и две голевые передачи в текущем сезоне АПЛ.

После вчерашней встречи «Манчестер Сити» набрал 20 очков и укрепился на третьей строчке турнирной таблицы. «Манчестер Юнайтед» остаётся на шестом месте, в активе команды 12 набранных очков.

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