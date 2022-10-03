Анчелотти: Бензема должен больше работать в предстоящих играх

Главный тренер мадридского ​«Реала» Карло Анчелотти высказался о французском форварде Кариме Бензема после матча 7-го тура чемпионата Испании с ​«Осасуной». Игра закончилась со счётом 1:1.



​«Это была не лучшая его игра, но этого следовало ожидать после того, как он пропустил несколько последних матчей. Он очень усердно тренировался, но, скорее всего, был недостаточно резок. Он должен больше работать в предстоящих играх. Карим реализовал два самых важных пенальти в прошлом сезоне. Он лучший пенальтист в команде, и он будет продолжать их забивать​», – приводит слова Анчелотти официальный сайт мадридского клуба.



«Реал» набрал 19 очков и остался на второй строчке турнирной таблицы. «Осасуна» находится на седьмом месте, записав в свой актив 13 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Барселона», набрав 19 очков.