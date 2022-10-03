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Паоло Мальдини: Ибрагимовича немного беспокоит возможность завершения карьеры

Паоло Мальдини: Ибрагимовича немного беспокоит возможность завершения карьеры
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Директор «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал состояние нападающего Златана Ибрагимовича, восстанавливающегося от травмы.

«Когда он обновил контракт, мы сказали ему, что он должен чувствовать себя футболистом на 100%.

Его немного беспокоит возможность завершения карьеры, но он должен сохранять спокойствие. Жизнь всегда улыбалась ему», — приводит слова Мальдини La Gazzetta dello Sport.

Напомним, в нынешнем сезоне шведский нападающий не появлялся на поле из-за восстановления после операции на колене. Его возвращение в строй ожидается в середине января 2023 года.

Свой последний матч за «Милан» Ибрагимович провёл 22 мая. Тогда итальянский клуб играл с «Сассуоло» в рамках 38-го тура Серии А прошедшего сезона.

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