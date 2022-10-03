Паоло Мальдини: Ибрагимовича немного беспокоит возможность завершения карьеры

Директор «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал состояние нападающего Златана Ибрагимовича, восстанавливающегося от травмы.
«Когда он обновил контракт, мы сказали ему, что он должен чувствовать себя футболистом на 100%.
Его немного беспокоит возможность завершения карьеры, но он должен сохранять спокойствие. Жизнь всегда улыбалась ему», — приводит слова Мальдини La Gazzetta dello Sport.
Напомним, в нынешнем сезоне шведский нападающий не появлялся на поле из-за восстановления после операции на колене. Его возвращение в строй ожидается в середине января 2023 года.
Свой последний матч за «Милан» Ибрагимович провёл 22 мая. Тогда итальянский клуб играл с «Сассуоло» в рамках 38-го тура Серии А прошедшего сезона.
Ибрагимович заводит болельщиков «Милана» после чемпионства
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