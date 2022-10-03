Алекс Морган не попала в состав сборной США на товарищеские матчи с Англией и Испанией

Футболистка сборной США Алекс Морган не попала в заявку национальной команды на товарищеские матчи с Англией и Испанией из-за травмы колена. Об этом сообщил главный тренер национальной сборной Влатко Андоновски.

«С Алекс я не могу вдаваться в подробности, не знаю, насколько это серьёзно. Это травма колена. Что я могу сказать, так это то, что, если бы это был финал чемпионата мира, Алекс собралась бы на эту поездку и сыграла бы в этом матче, без вопросов», — приводит слова Андоновски LA Times.

Ожидается, что посещаемость игры Англия — США превысит 80 000 человек. Больше на матчи женской сборной Англии пришло лишь в июле этого года, когда на «Уэмбли» сборная Англии обыграла Германию в финале чемпионата Европы.

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