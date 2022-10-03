«Милан» хочет подписать защитника молодёжной сборной Италии

Действующий чемпион Италии «Милан» намерен инвестировать деньги в покупку нового левого защитника. Клуб рассматривает покупку футболиста «Эмполи» Фабьяно Паризи, который также выступает за молодёжную сборную Италии. Об этом сообщает Calciomercato.com. По сведениям источника, 21-летний защитник для «Милана» —идеальный вариант для усиления своих возможностей на позиции левого защитника.



Паризи перешёл в «Эмполи» в сентябре 2020 года. В нынешнем сезоне Фабьяно в восьми матчах итальянской Серии А забил один гол. Также на его счету участие в одной игре Кубка страны. Соглашение между Паризи и «Эмполи» истекает летом 2025 года.

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