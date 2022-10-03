Фил Фоден согласился подписать 6-летний контракт с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден в ближайшее время подпишет с английской командой контракт на шесть лет — до лета 2028 года. Об этом сообщает The Athletic.

22-летний Фоден — воспитанник манчестерского клуба. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 11 матчах во всех турнирах, забив в них шесть голов и отдав две результативные передачи. Действующее соглашение между сторонами истекает в 2024 году.



После восьми туров английской Премьер-лиги «Манчестер Сити», набравший 20 очков, занимает в турнирной таблице второе место. На первой позиции расположился лондонский «Арсенал», в активе которого 21 очко. Тройку замыкает «Тоттенхэм» (17).

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