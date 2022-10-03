Владислав Радимов уволен с поста главного тренера «Зенита-2»
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Российский специалист Владислав Радимов уволен с поста главного тренера «Зенита-2». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
В нынешнем сезоне под руководством Радимова «Зенит-2» набрал 18 очков в 13 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице своей подгруппы Второй лиги. В последних семи матчах вторая команда «Зенита» добыла всего одну победу.
Напомним, Радимов возглавлял «Зенит-2» в период с 2013 по 2017 год и с 2018 по 2022 год. До этого он работал начальником основной команды сине-бело-голубых.
Во время карьеры игрока Владислав Радимов также выступал за «Зенит» (с 2003 по 2008 год). Помимо петербургской команды, он играл за «Крылья Советов», ЦСКА, болгарский «Левски» и испанский «Реал Сарагоса».
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