Ван Дейк — о причинах неудачи «Ливерпуля»: мы играем в лучшей лиге мира

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о причинах неудачи команды в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги. «Ливерпуль», набравший в семи матчах чемпионата Англии 10 очков, занимает в турнирной таблице девятое место.



«Команды явно становятся лучше, мы играем в лучшей лиге в мире, где все клубы могут конкурировать друг с другом. Мы должны вернуться к играм с радостью и свободой, но всё начинается с того, что мы будем делать это вместе и усердно работать вместе.



Я продолжаю говорить одно и то же, но мы должны найти этот импульс», — приводит слова ван Дейка пресс-служба «Ливерпуля» на официальном сайте.

У кого из футболистов в английской Премьер-лиге самый крупный контракт? Видеоролик: