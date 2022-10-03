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Ван Дейк — о причинах неудачи «Ливерпуля»: мы играем в лучшей лиге мира

Ван Дейк — о причинах неудачи «Ливерпуля»: мы играем в лучшей лиге мира
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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о причинах неудачи команды в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги. «Ливерпуль», набравший в семи матчах чемпионата Англии 10 очков, занимает в турнирной таблице девятое место.

«Команды явно становятся лучше, мы играем в лучшей лиге в мире, где все клубы могут конкурировать друг с другом. Мы должны вернуться к играм с радостью и свободой, но всё начинается с того, что мы будем делать это вместе и усердно работать вместе.

Я продолжаю говорить одно и то же, но мы должны найти этот импульс», — приводит слова ван Дейка пресс-служба «Ливерпуля» на официальном сайте.

У кого из футболистов в английской Премьер-лиге самый крупный контракт? Видеоролик:

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