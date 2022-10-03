Ван Дейк — о причинах неудачи «Ливерпуля»: мы играем в лучшей лиге мира
Поделиться
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о причинах неудачи команды в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги. «Ливерпуль», набравший в семи матчах чемпионата Англии 10 очков, занимает в турнирной таблице девятое место.
«Команды явно становятся лучше, мы играем в лучшей лиге в мире, где все клубы могут конкурировать друг с другом. Мы должны вернуться к играм с радостью и свободой, но всё начинается с того, что мы будем делать это вместе и усердно работать вместе.
Я продолжаю говорить одно и то же, но мы должны найти этот импульс», — приводит слова ван Дейка пресс-служба «Ливерпуля» на официальном сайте.
У кого из футболистов в английской Премьер-лиге самый крупный контракт? Видеоролик:
Комментарии
- 3 октября 2022
-
15:50
-
15:33
-
15:26
-
15:25
-
15:20
-
15:15
-
15:01
-
15:00
-
15:00
-
14:40
-
14:24
-
14:20
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
14:04
-
14:00
-
14:00
-
13:50
-
13:33
-
13:30
-
13:28
-
13:24
-
13:20
-
13:11
-
13:07
-
13:03
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:11
-
12:10
-
12:10
-
12:00
-
11:36
Партнерский контент