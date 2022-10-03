Игонин оценил перспективу назначения Кержакова на пост главного тренера «Зенита-2»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин отреагировал на новость об уходе Владислава Радимова с поста главного тренера «Зенита-2». Напомним, специалист был назначен советником гендиректора по развитию молодёжного футбола, а его место у руля второй команды сине-бело-голубых временно занял Дмитрий Давыдов.
«Увидел новость, но в тему не погружён ещё. Пока не знаю, что произошло и с чем связано. Кто может возглавить команду? Здесь многое зависит от задач, которые стоят перед командой. Александр Кержаков? В моём понимании он тренер, который может и хочет давать результат с командой. Но у таких команд, как «Зенит-2» или молодёжная команда, основная задача — не только результат на табло, но и подготовка футболистов для основной команды или других клубов уровня РПЛ. Мне кажется, это несколько иная работа», — приводит слова Игонина Legalbet.
- 3 октября 2022
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