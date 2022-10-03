Иван Соловьёв: Аршавин в 32 года с животиком возил всю основу «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Иван Соловьёв, выступающий за узбекский «Насаф», рассказал о впечатлениях от совместной работы с ведущими футболистами России и легионерами. По его словам, он был больше всего впечатлён экс-форвардом «Зенита» Андреем Аршавиным.

«Все легионеры были хорошие. Данни, конечно, нравился больше всего. В плане общения, игрового мышления он топ.



Кого могу выделить из россиян? Шаву (Андрея Аршавина). Это вообще легенда. В 32 он приехал из «Арсенала», у него был животик, но он всё равно возил всю основу. Даже Халк так не возил.



Разрешалось ли легионерам больше, чем россиянам? Всегда играли легионеры против русских. Тренеры судили, чуть помогали легионерам. Там иногда такие вещи звучали, что просто край. Нигде не услышишь, чтобы игрок так тренеру говорил», — сказал Соловьёв на YouTube-канале «Блогбастер».