Обамеянг: «Челси» должен обыграть «Милан», чтобы выйти из группы в ЛЧ

Нападающий лондонского «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг высказался о встречах с «Миланом» в рамках группового этапа Лиги чемпионов, первая из которых состоится в среду, 5 октября, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.
«Возможно, мы наберём свои первые три очка дома. Я думаю, что это действительно важно — если мы хотим пройти групповой этап, то должны выиграть эту встречу. Эти два матча являются ключевыми, и нам нужно будет проявить характер, как мы это сделали против «Кристал Пэлас» в субботу, и выиграть каждую из них», — цитирует Обамеянга The Sun.
Матч четвёртого тура состоится в Милане на стадионе «Сан-Сиро» во вторник, 11 октября. На данный момент в активе лондонцев всего одно очко. Команда занимает последнее место в квартете Е. У «Милана» четыре очка, команда расположилась на первой строчке.
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