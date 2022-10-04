Украина может подать совместную заявку с Испанией и Португалией на проведение ЧМ-2030

Украина собирается подать совместную заявку с Испанией и Португалией на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года, сообщает The Times.
По данным источника, этот шаг был инициирован президентом Украины Владимиром Зеленским и национальными правительствами Испании и Португалии. Украина может принять матчи одной из групп.
О новом партнерстве должны официально объявить футбольные руководители Испании и Португалии во время пресс-конференции в штаб-квартире УЕФА в среду. В предложении используется идея о том, что футбол может восстановить надежду и мир.
Отмечается, чтобы было принято положительное решение, необходимы гарантии безопасности. При этом ожидается, что конфликт в Украине к 2030 году закончится, и будет происходить восстановление страны.
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