Украина может подать совместную заявку с Испанией и Португалией на проведение ЧМ-2030

Украина собирается подать совместную заявку с Испанией и Португалией на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года, сообщает The Times.

По данным источника, этот шаг был инициирован президентом Украины Владимиром Зеленским и национальными правительствами Испании и Португалии. Украина может принять матчи одной из групп.

О новом партнерстве должны официально объявить футбольные руководители Испании и Португалии во время пресс-конференции в штаб-квартире УЕФА в среду. В предложении используется идея о том, что футбол может восстановить надежду и мир.

Отмечается, чтобы было принято положительное решение, необходимы гарантии безопасности. При этом ожидается, что конфликт в Украине к 2030 году закончится, и будет происходить восстановление страны.