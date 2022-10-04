Хлусевич — о дебюте за сборную: национальная команда — это всегда большие требования
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Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал свой дебют за сборную России.
«Впечатления от сборной прекрасные, всё понравилось. Хотелось бы, конечно, ещё и в официальном матче дебютировать. Очень рад вызову. Невероятные эмоции, на самом деле.
Во время матча с Киргизией было тяжёлое поле, были свои нюансы. Пытались наиграть новые моменты. Может быть, поэтому матч получился не такой яркий.
У каждого тренера свои требования. А сборная — это всегда большие требования», — приводит слова Хлуcевича Sport24.
Напомним, товарищеский матч между Киргизией и Россией состоялся 24 сентября в Бишкеке. Игра завершилась победой российской команды со счётом 2:1. Голами отметились Александр Соболев и Даниил Уткин.
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