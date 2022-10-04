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Стали известны трансферные планы «Арсенала»

Стали известны трансферные планы «Арсенала»
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Лондонский «Арсенал» намерен воспользоваться удачным стартом в сезоне-2022/2023, чтобы продлить контракты со своими молодыми звёздами. Речь идёт о пролонгации сотрудничества с Букайо Сакой, Габриэлем Мартинелли и Вильямом Салиба, информирует Daily Mail.

Согласно сведениям источника, «канониры» также намерены подписать нового центрального полузащитника в зимнее трансферное окно. В клубе хотят создать глубину состава, чтобы сохранять конкурентоспособность на протяжении всего сезона английской Премьер-лиги.

На данный момент «Арсенал» лидирует в чемпионате АПЛ, набрав 21 очко по итогам восьми матчей. На второй строчке расположился «Манчестер Сити», набрав на одно очко меньше. Тройку лидеров замыкает «Тоттенхэм Хотспур» — у них 17 очков.

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