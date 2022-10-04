Арбитр Федотов: все судьи РПЛ поймали звезду. Собрать их в мешок — и во Вторую лигу

Бывший российский судья Игорь Федотов высказался об уровне работы арбитров в Российской Премьер-Лиге.
«Я не знаю, чем судьи занимаются на сборах и что с ними происходит. Это, наверное, вопросы к менеджеру Иванову. Ну не могут арбитры в один прекрасный момент разучиться судить! Может, им ничего не объясняют и не доносят до них какие-то критерии. Тогда получается, что арбитры судят по наитию, как их научили 10 лет назад. Это катастрофа.
Видимо, нужно практически всех судей убирать и заводить новых, пока время есть. УЕФА дал огромный шанс, потому что в 2024 году мы мимо Европы. Так давайте воспитаем быстренько молодых! Пускай они судят, подсказывайте им в ухо. Пускай Карасёв и Безбородов сидят на VAR и ведут их. Тогда мы хотя бы поймём, что у нас есть за спиной. А пока у нас есть этот круговорот. Все арбитры поймали звезду и думают, что, раз у них лицензия VAR, никто, кроме них, нам не поможет. Да нет, ребята, вы все ошибаетесь! Собрать всех в одну кучу, в мешок — и во Вторую лигу. А оттуда достать ребятишек и переговорить с клубами: «Давайте хотя бы полгода посмотрим, что у нас здесь есть». Тогда нынешние арбитры подумают: «Что мы делаем не так?» — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
- 4 октября 2022
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