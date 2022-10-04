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«Барселона» рассматривала покупку Салиба из «Арсенала», но подписала Кунде

«Барселона» рассматривала покупку Салиба из «Арсенала», но подписала Кунде
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Защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба в летнее трансферное окно мог перейти в «Барселону». Испанский клуб рассматривал покупку 21-летнего футболиста в случае неудачи с подписанием Жюля Кунде из «Севильи». Об этом сообщает Фабрицио Романо в «Твиттере».

21-летний Салиба стал игроком «Арсенала» летом 2019 года, однако полноценным футболистом стартового состава «канониров» французский защитник стал лишь в нынешнем сезоне. На его счету участие в восьми матчах английской Премьер-лиги (АПЛ), в которых он забил два гола и отдал результативную передачу.

Три года «Арсенал» отправлял его в аренды. Салиба успел поиграть в «Сент-Этьене» (обратная аренда после трансфера), «Ницце» и «Марселе».

Какой клуб АПЛ больше всех тратит на зарплаты? Видеоролик:

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