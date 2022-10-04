Наиль Измайлов не стал отвечать на вопрос о возвращении на пост гендиректора «Спартака»

Новоизбранный президент ФНЛ Наиль Измайлов отказался комментировать вопрос о возможном возвращении на пост генерального директора «Спартака».
«Я мог вернуться на пост генерального директора «Спартака»? Можно я слухи не буду обсуждать?» — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Наиль Измайлов родился 21 сентября 1976 года. Окончил Московский государственный университет природопользования, Высшую коммерческую школу министерства экономического развития РФ и Дипломатическую академию.
Работал в структуре ФК «Спартак-Москва» с 2013 по 2019 год, в том числе в должности вице-президента, после чего занимался проектами в европейском футболе. Измайлов в марте этого года стал исполнительным директором ФНЛ. С июля он стал исполняющим обязанности президента лиги.
- 4 октября 2022
-
16:19
-
16:15
-
16:02
-
16:01
-
15:36
-
15:34
-
15:30
-
15:17
-
15:15
-
15:13
-
15:13
-
14:57
-
14:52
-
14:40
-
14:38
-
14:37
-
14:36
-
14:29
-
14:26
-
14:23
-
14:20
-
14:12
-
14:10
-
13:58
-
13:54
-
13:46
-
13:39
-
13:27
-
13:12
-
13:10
-
13:00
-
13:00
-
12:48
-
12:35
-
12:16