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Наиль Измайлов не стал отвечать на вопрос о возвращении на пост гендиректора «Спартака»

Наиль Измайлов не стал отвечать на вопрос о возвращении на пост гендиректора «Спартака»
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Новоизбранный президент ФНЛ Наиль Измайлов отказался комментировать вопрос о возможном возвращении на пост генерального директора «Спартака».

«Я мог вернуться на пост генерального директора «Спартака»? Можно я слухи не буду обсуждать?» — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Наиль Измайлов родился 21 сентября 1976 года. Окончил Московский государственный университет природопользования, Высшую коммерческую школу министерства экономического развития РФ и Дипломатическую академию.

Работал в структуре ФК «Спартак-Москва» с 2013 по 2019 год, в том числе в должности вице-президента, после чего занимался проектами в европейском футболе. Измайлов в марте этого года стал исполнительным директором ФНЛ. С июля он стал исполняющим обязанности президента лиги.

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