Канчельскис: тяжело смотреть российский футбол — играют плохо. Но я продолжу это делать
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис рассказал, как относится к российскому футболу.
«В какой бы ситуации ни находился российский футбол, всё равно буду его смотреть. Да, тяжело смотреть — играют плохо. Но я продолжу это делать», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
После 11 туров в Российской Премьер-Лиге лидирует «Зенит» с 29 очками. Ростовчане занимают третье место с 22 очками. На второй строчке чемпионата располагается московский ЦСКА. На четвёртой позиции — «Спартак» с 22 очками. Сине-бело-голубые — действующие чемпионы.
На протяжении своей карьеры Канчельскис выступал за «Крылья Советов», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Сатурн» и прочие клубы.
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