Кварацхелия отреагировал на разгромную победу «Наполи» над «Аяксом» в ЛЧ

21-летний грузинский крайний полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия высказался о победе итальянского клуба в выездном матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, в котором ему удалось отметиться дебютным забитым мячом в этом соревновании.

«Молодцы, ребята!» — гласит опубликованный пост Кварацхелии в одной из социальных сетей, посвящённый игре с «Аяксом», где он забил мяч и отдал результативный пас.

Напомним, в текущем сезоне Кварацхелия принял участие уже в 11 матчах за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года, а трансферная стоимость оценивается в € 35 млн.