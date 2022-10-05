Поттер рассказал о ситуации с травмированными игроками «Челси» перед матчем с «Миланом»

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер на пресс-конференции накануне игры 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Миланом» рассказал о том, как обстоят дела с травмированными футболистами.



«У Менди была травма колена, но уже несколько дней он тренируется с командой. Эдди добился хорошего прогресса. Он будет в заявке, что является для нас отличной новостью. Кто сыграет – он или Кепа? Если вы посмотрите на наш график матчей, то увидите, что это невероятное расписание. Так что я не торопился бы отдавать кому-то первый номер. Я хочу и предоставлять возможность Кепе играть на хорошем уровне, что он и сделал против «Кристал Пэлас», и помочь Менди привести себя в форму через матчи. У нас два отличных вратаря, так что это приятная ситуация выбора.



Канте тренируется всё больше и больше. Он ещё не готов полностью, но приближается к этому. И это действительно позитивная новость для нас. Здесь вопрос правильного набора формы. Мы должны быть осторожны. Нельзя спешить и заставлять его играть каждые три дня по 90 минут. У нас всё под контролем, и мы делаем всё возможное, чтобы он был доступен. Потому что, когда Канте на поле, для нас это огромное преимущество.



Жоржиньо? В матче с «Кристал Пэлас» он почувствовал небольшой дискомфорт в области живота. Однако он тренируется перед игрой с «Миланом». Посмотрим, как будет себя чувствовать, и примем решение ближе к матчу. Хаверца с «Пэлас» мы тоже заменили, чтобы поберечь, так как и у него были некоторые ощущения. Но и он сейчас тренируется», – приводит слова Поттера официальный сайт «Челси».



Напомним, Канте пропустил семь матчей из-за травмы подколенного сухожилия.

В текущем сезоне он принял участие в двух играх «Челси» в АПЛ – с «Эвертоном» (1:0) и «Тоттенхэмом» (2:2) в августе. Менди не играл с «Зальцбургом» 14 сентября и с «Кристал Пэлас» 1 октября. А в стартовом туре Лиги чемпионов с загребским «Динамо», ещё при Томасе Тухеле, он был в запасе – единственный гол от Оршича тем вечером тоже пропустил Кепа Аррисабалага.