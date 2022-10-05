Аллегри отреагировал на решение Игуаина завершить карьеру
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал решение бывшего нападающего клуба Гонсало Игуаина завершить карьеру.
«Годы работы с Игуаином были удивительными. Обидно, что футболисты уходят на пенсию. Мне было приятно с ним работать. Желаю ему всего наилучшего в следующей жизни. Каждый футболист живёт дважды», — заявил Массимилиано Аллегри на пресс-конференции.
Нынешний сезон складывается для Игуаина неровно. Он неудачно играл в начале сезона, но в 11 последних матчах забил 10 мячей. Суммарно у него 14 голов и три результативные передачи в нынешнем сезоне.
В общей сложности Гонсало Игауин выступал на протяжении 17 сезонов. Он защищал цвета «Реала», «Ювентуса», «Милана» и «Челси».
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