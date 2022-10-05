Иличич стал игроком словенского «Марибора»

Атакующий полузащитник Йосип Иличич перешёл в «Марибор» на правах свободного агента, сообщает пресс-служба словенского клуба. За него он уже выступал в 2010 году. Контракт с 34-летним словенцем рассчитан на три года, он будет выступать под 72-м номером.
Напомним, 2 сентября атакующий полузащитник Йосип Иличич попрощался с болельщиками «Аталанты» перед домашним матчем 4-го тура Серии А. Игроки при выходе бывшего партнёра по команде из подтрибунного помещения устроили для него нечто вроде чемпионского коридора.
34-летний Иличич выступал за «Аталанту» с 2017 года. В 173 матчах за команду полузащитник забил 60 мячей и отдал 44 голевые передачи. Соглашение истекало в конце сезона-2022/2023, но было расторгнуто уже сейчас по обоюдному согласию сторон.
- 5 октября 2022
-
15:09
-
14:59
-
14:52
-
14:30
-
14:29
-
14:25
-
14:17
-
13:58
-
13:53
-
13:50
-
13:38
-
13:33
-
13:30
-
13:25
-
13:06
-
12:59
-
12:59
-
12:57
-
12:38
-
12:29
-
12:25
-
12:05
-
12:05
-
12:04
-
11:45
-
11:31
-
11:24
-
11:24
-
11:12
-
10:50
-
10:46
-
10:43
-
10:31
-
10:21
-
10:17