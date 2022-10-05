Иличич стал игроком словенского «Марибора»

Атакующий полузащитник Йосип Иличич перешёл в «Марибор» на правах свободного агента, сообщает пресс-служба словенского клуба. За него он уже выступал в 2010 году. Контракт с 34-летним словенцем рассчитан на три года, он будет выступать под 72-м номером.



Напомним, 2 сентября атакующий полузащитник Йосип Иличич попрощался с болельщиками «Аталанты» перед домашним матчем 4-го тура Серии А. Игроки при выходе бывшего партнёра по команде из подтрибунного помещения устроили для него нечто вроде чемпионского коридора.



34-летний Иличич выступал за «Аталанту» с 2017 года. В 173 матчах за команду полузащитник забил 60 мячей и отдал 44 голевые передачи. Соглашение истекало в конце сезона-2022/2023, но было расторгнуто уже сейчас по обоюдному согласию сторон.

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