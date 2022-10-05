Глава РФС Дюков: заявление Баха идёт вразрез с принципами олимпийского движения

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отреагировал на слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который ранее предложил допустить до соревнований российских спортсменов, дистанцировавшихся от военной спецоперации на Украине.

«Заявление Баха идёт вразрез с принципами олимпийского движения, в которых говорится, что спортсмены должны допускаться до соревнований вне зависимости от их взглядов, религий, наций и так далее. Всё это приводит к ситуации раскола в международном спорте. Думаю, он понимает, что он действовал не в интересах спорта, когда отстранял российских спортсменов. Сейчас он пытается исправиться. Будем смотреть за решениями. Федерация бокса разрешила российским боксёрам участвовать в соревнованиях. Это позитивный сигнал», — передаёт слова Дюкова корреспондент«Чемпионата» Андрей Панков.