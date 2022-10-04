Роднина: компромисс, который предложил Бах, — предательство своей страны

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала призыв главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха допустить к участию в международных стартах под нейтральным флагом российских спортсменов, дистанцировавшихся от военной спецоперации на Украине.
«Я тоже, как и многие, восприняла заявление Баха в штыки. Единственное право отбора на международные соревнования, тем более Олимпийские игры — те места и результаты, которые показывают спортсмены. А тот компромисс, который предложил Бах, — предательство своей страны. Если у них это в порядке вещей и как-то поощряется олимпийским комитетом, то это не к нашей стране, конечно. Там же даже есть статья, что если вы на кого-то доносите — это поощряется, и даже спонсируется.
Будут ли у нас такие спортсмены? Я не могу отвечать за каждого, каждый сам хозяин своего счастья и несчастья. Есть сильные люди, а есть слабые, те и другие всегда были, есть и будут. Если такой человек чего-то добьётся в спорте — он не будет героем», — приводит слова Родниной «РИА Новости Спорт».
- 4 октября 2022
-
13:00
-
12:20
-
12:10
-
12:06
-
11:39
-
11:30
-
11:05
-
10:46
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
08:15
-
08:00
-
06:00
-
03:09
-
00:50
- 3 октября 2022
-
23:21
-
21:50
-
20:51
-
18:16
-
16:13
-
15:52
-
15:01
-
14:48
-
13:30
-
12:49
-
12:23
-
11:05
-
10:53
-
10:46
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
09:00
-
08:15