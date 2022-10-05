Доброшрифт Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» решила не подавать жалобу на судейство в матче с «Интером»

«Барселона» решила не подавать жалобу на судейство в матче с «Интером»
Комментарии

Руководство «Барселоны» передумало подавать жалобу на судейство в матче Лиги чемпионов с «Интером», сообщает Sport.es. После матча, завершившегося победой итальянцев со счётом 1:0, сообщалось, что каталонцы направят жалобу в УЕФА.

Руководство «Барселоны» было недовольно решениями как главного арбитра, так и судьи, который работал с системой VAR. Тем не менее, в итоге каталонцы отказались от подачи жалобы. Утверждается, что после обсуждения ситуации внутри клуба было принято решение донести свою позицию иным образом. При этом пока не сообщается, как именно «Барселона» планирует повлиять на ситуацию.

Во время матча главный арбитр не засчитал гол «Барселоны», а в концовке не назначил пенальти в ворота «Интера», несмотря на подозрение на игру защитника миланцев рукой.

У каких футболистов самые огромные отступные?

Новость по теме
Эрик Гарсия: «Барселона» крайне недовольна результатом матча с «Интером»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022