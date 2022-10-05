Слуцкий прокомментировал вылет «Рубина» из Кубка России

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своей команды в матче 1/32 финала Кубка России с «Волгой». Встреча закончилась со счётом 2:1. Казанский клуб завершил выступление на турнире.



«Настоящий кубковый поединок, много борьбы, много эмоций, много страсти. К сожалению, пропустили два стандарта, хотя очень быстро повели. Пытались отыграться, имели моменты, но не реализовали. Хороший момент для молодых игроков, у нас сегодня пять молодых игроков было в стартовом составе, плюс Моторин и Моисеев вообще дебютировали на таком уровне. Обидно, что проиграли, обидно, что вылетели из Кубка.

Не такое отношение к Кубку из-за появления молодых игроков? Они же должны когда-то где-то играть, и мы решили таким образом сортировать состав. Мы всё равно ехали выигрывать, имели моменты, старались. Мы же не сдавали, выставив молодых игроков, матч в Кубке. Так сложилась игра», — сказал Слуцкий на пресс-конференции.