Артета — об игре «Арсенала» с «Будё-Глимт» в ЛЕ: завтра будет тяжёлая игра

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о завтрашней встрече с норвежской командой «Будё-Глимт» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы, в том числе затронув вопрос ротации своей команды.
«Мы сделали своё домашнее задание. Очевидно, мы информировали игроков о команде, с которой мы столкнёмся завтра, об истории и о том, что они сделали за последние несколько лет. К тому же у нас в команде есть Мартин [Эдегор], который очень хорошо их знает. Так что все мы понимаем, что завтра будет тяжёлая игра.
Будет ли ротация? Мы должны попытаться сохранить наш импульс. Лучший способ сделать это — это готовиться каждый божий день, сосредотачиваться на задаче и на всём, что мы делаем, и оставаться скромными. Есть много вещей, которые нам ещё нужно улучшать. И сохранять эту готовность с каждым днём становится всё проще, ведь между нашими членами команды имеется высокая конкуренция, поэтому все хотят принять участие в завтрашней игре», — цитирует Артету официальный сайт клуба.
В Англии вратарь отразил пенальти и трижды спас на добивании:
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