Созин: «Спартак» верно пошёл в РФС. Но Чалов и Зобнин не должны были получать эти «голы»

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о последних решениях РФС. Организация рассмотрела спорные моменты, которые возникли в последних матчах РПЛ.
«Я пересмотрел оба спорных момента – с голом в ворота «Химок», который в итоге записали на Чалова, и с голом Зобнина «Краснодару». «Спартак» сделал верно, что пошёл в РФС. Оба гола – и Фёдора, и Романа – абсолютно одинаковые. Вплоть до сантиметров! Но я всё равно считаю, что в обоих моментах были автоголы. Мы же видим, что защитники могли выбить мяч. Да, было сложно, но вариант выбить мяч, а не вбить его в ворота, у них был.
Нужно чтить правила, это был не рикошет, а целенаправленное движение. Так что эти «голы» Чалов и Зобнин не должны были получать», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
- 5 октября 2022
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