«Манчестер Сити» — «Копенгаген»: стартовые составы команд на матч 3-го тура ЛЧ

Сегодня, 5 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Копенгагеном». Команды будут играть на стадионе «Этихад». Встреча начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
Стартовые составы команд:
«Манчестер Сити»: Эдерсон — Канселу, Диаш, Лапорт, Гомес — Марез, Гюндоган, Бернарду, Грилиш — Альварес, Холанд.
«Копенгаген»: Грабара — Дикс, Вавро, Хочолава, Кристансен — Стаменич, Лерагер, Йоуханнессон — Классон, Карамоко, Дарами.
Напомним, в 1-м туре англичане разгромили «Севилью» со счётом 4:0. В той игре команда Хосепа Гвардиолы четыре раза поразила сетку ворот соперника. Команда Йесса Торупа в первой для себя игре нового сезона Лиги чемпионов проиграла «Боруссии» со счётом 3:0. Во 2-м туре датчане сыграли вничью с андалусийцами, а «горожане» выиграли у «шмелей».
Холанд повеселил фанатов шуткой про «Манчестер Юнайтед»:
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