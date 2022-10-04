Холанд забил 103 гола в 100 первых матчах в лигах Европы. У Месси — 41, у Роналду — 16

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, ранее выступавший за дортмундскую «Боруссию» и «Зальцбург», забил 103 мяча в 100 матчах в рамках европейских чемпионатов. Об этом сообщает The Sun. Это лучший старт за всю историю высших европейских дивизионов.

Ближайшим преследователем Холанда является бывший нападающий ПСВ, «Барселоны» и «Валенсии» Ромарио, на счету которого 90 голов в первых 100 матчах в рамках чемпионатов европейских стран. Далее идут бразилец Роналдо (86), Руд ван Нистелрой (77), Луис Суарес (59) и Килиан Мбаппе (58).



Также в рейтинге есть Гарри Кейн (45), Рауль Гонсалес (44), Роберт Левандовски (43), Лионель Месси (41), Тьерри Анри (25), Алан Ширер (20) и Криштиану Роналду (16).

Холанд повеселил фанатов шуткой про «Манчестер Юнайтед». Видеоролик: