Андрей Лунин выйдет в составе «Реала» на матч с «Шахтёром»

Сегодня, 5 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и «Шахтёром». Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Встреча начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

«Реал»: Андрей Лунин, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Ферлан Менди, Федерико Вальверде,

Орельен Тчуамени, Тони Кроос, Родриго, Карим Бензема, Винисиус Жуниор.

«Шахтёр»: Анатолий Трубин, Богдан Михайличенко, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Тарас Степаненко, Марьян Швед, Артём Бондаренко, Георгий Судаков, Михаил Мудрик, Александр Зубков.

В текущем сезоне Ла Лиги украинец провёл один матч. Больше в официальных играх нынешнего первенства голкипер участия не принимал. Он стал игроком «королевского клуба» в 2018 году.

В 1-м туре мадридцы разгромили «Селтик» со счётом 3:0. В той игре команда Карло Анчелотти три раза поразила сетку ворот соперника. Команда Игора Йовичевича в первой для себя игре нового сезона Лиги чемпионов победила «РБ Лейпциг» со счётом 4:1. Во 2-м туре «горняки» разгромили шотландцев, а испанцы выиграли у немцев.



Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.